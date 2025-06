EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien

CPI Europe schließt Verkäufe im Wert von über €165 Millionen ab



25.06.2025 / 10:09 CET/CEST

Wien, 25. Juni 2025 CPI Europe schließt Verkäufe im Wert von über €165 Millionen ab

In Budapest verkauft die CPI Europe das Budapest Marriott Hotel an ein Konsortium aus ungarischen Investoren. Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer offenen, internationalen Ausschreibung, aus der die BDPST Group und der Diorit Private Equity Fund unter der Leitung von Gránit Asset Management als Bestbieter hervorgingen. Der Transaktionswert beläuft sich auf mehr als €115 Millionen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen. In Bukarest hat die CPI Europe zudem den Teilverkauf des IRIDE Business Parks sowie zweier angrenzender Grundstücke an die ALFA Group abgeschlossen. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf mehr als €50 Millionen. Die CPI Europe verfolgt weiterhin die Veräußerung von Immobilien mit niedrigeren Renditen oder jenen, die nicht der Unternehmensstrategie entsprechen und wird voraussichtlich in den kommenden Monaten weitere Updates liefern. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications Simone Korbelius Investor Relations and Corporate Communications T +43 (0)1 88 090 2291 M +43 (0)699 1685 7291

