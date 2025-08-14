Anzeige
Donnerstag, 14.08.2025
WKN: A2JN9W | ISIN: AT0000A21KS2
13.08.25 | 16:07
Dow Jones News
14.08.2025 10:57 Uhr
PTA-Adhoc: S IMMO AG: Strategie-Update

DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: Strategie-Update

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

S IMMO AG: Strategie-Update

Wien (pta000/14.08.2025/10:25 UTC+2)

Die S IMMO AG (die "Gesellschaft" oder "S IMMO") hat heute beschlossen, die Unternehmensstrategie der Gesellschaft angesichts der bestehenden Konzernstruktur sowie der Geschäftsentwicklung und des Marktumfelds in den letzten Monaten anzupassen. Das Strategie-Update sieht vor, die Portfolioausrichtung an die Assetklassen der Muttergesellschaften CPI Europe AG und CPI Property Group S.A. anzugleichen. Die Kernmärkte Österreich, Deutschland, Ungarn, Rumänien, Tschechien und die Slowakei sowie die vorherrschenden Nutzungsarten Büro und Einzelhandel werden auf alle von der CPI Europe AG abgedeckten Märkte und Assetklassen ausgeweitet. Dadurch wird das Investmentprofil durch eine verstärkte Portfoliodiversifizierung weiter optimiert.

Das Update der Portfoliostrategie beinhaltet Schlüsselelemente wie eine optimale Bewirtschaftung und kontinuierliche wertsteigernde Investitionen in Immobilien der Gesellschaft. Zusätzlich erfolgt im Rahmen eines aktiven Portfoliomanagements die Veräußerung von Objekten, die nicht der Unternehmensstrategie entsprechen oder begrenztes Wachstumspotenzial aufweisen. Ergänzt wird dies nun durch opportunistische Akquisitionen in allen relevanten Assetklassen sowie gegebenenfalls durch einzelne Projektentwicklungen für den Eigenbestand.

Mit dieser Strategiemodifikation will die Gesellschaft ihren Mieter:innen auch in Zukunft hoch attraktive Immobilien bieten und ihre Position in allen Märkten weiter stärken. Ziel ist es, damit langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu sichern. Der Wachstumskurs der Gesellschaft wird dabei auf Basis einer robusten Finanzstruktur umgesetzt und das Portfolio zur Risikosteuerung zusätzlich diversifiziert.

Ein Kernelement der Unternehmensstrategie bleiben die gruppenweiten, klar definierten ESG-Ziele. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen mittels Photovoltaikanlagen, Digitalisierungsmaßnahmen durch Einführung von Smart Metern und die Weiterentwicklung der Green-Lease-Strategie.

Darüber hinaus bleibt das Schaffen von Synergien innerhalb der Gruppe ein erklärtes Ziel der S IMMO. Dazu gehören die gruppenweite Optimierung und Vereinfachung der Unternehmensstrukturen sowie die Vereinheitlichung von Abläufen, Prozessen und Richtlinien.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      S IMMO AG 
           Wienerbergstraße 9 / 7. Stock 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Sylwia Milke 
Tel.:         +43 1 22795-1123 
E-Mail:        sylwia.milke@simmoag.at 
Website:       www.simmoag.at 
ISIN(s):       AT0000A1DWK5 (Anleihe) AT0000A1Z9C1 (Anleihe) AT0000A285H4 (Anleihe) AT0000A2AEA8 (Anleihe) 
           AT0000A2MKW4 (Anleihe) AT0000A2UVR4 (Anleihe) AT0000A35Y85 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755159900063 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 04:25 ET (08:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
