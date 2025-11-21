EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

CPI Europe erwirbt tschechisches Wohnimmobilien-Portfolio



21.11.2025 / 13:06 CET/CEST

Wien, 21. November 2025

CPI Europe erwirbt tschechisches Wohnimmobilien-Portfolio Die CPI Europe AG ("CPI Europe") hat den im August 2025 angekündigten Ankauf eines Wohnimmobilienportfolios in Tschechien abgeschlossen. Das als CPI BYTY bekannte Portfolio besteht aus knapp 12.000 Wohnungen, die sich hauptsächlich in den Regionen Ústí nad Labem und Liberec sowie in Trinec und Prag befinden. Zusammen mit dem Immobilienportfolio wird auch die bestehende Betriebs- und Verwaltungsstruktur erworben. Die im Jahr 2024 erzielten Bruttomieteinnahmen lagen bei umgerechnet €38 Millionen. Das Portfolio bietet gute Möglichkeiten für Mietanpassungen mit einem Like-for-like-Mietwachstum von etwa 9% im ersten Halbjahr 2025. Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie von CPI Europe, die auf langfristiges Wachstum und Diversifikation fokussiert sowie alle Assetklassen und Regionen der CPI Property Group abdeckt. Unabhängige Gutachter bewerteten das CPI BYTY Portfolio zum 30. Juni 2025 mit €892 Millionen. Einschließlich der Rückzahlung von Verbindlichkeiten, der Anpassungen für langfristige Ertragsteuern und anderer Faktoren beläuft sich der von CPI Europe gezahlte Gesamtkaufpreis auf rund €605 Millionen. Etwa die Hälfte des Kaufpreises wird von CPI Europe sofort in bar bezahlt, der Rest wird durch ein mehrjähriges Gesellschafterdarlehen der Verkäuferin, eine Tochtergesellschaft der CPI Property Group, die wiederum das Mutterunternehmen und ein nahestehendes Unternehmen der CPI Europe ist, finanziert. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications Simone Korbelius M +43 (0)699 1685 7291

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications Simone Korbelius M +43 (0)699 1685 7291
communications@cpi-europe.com investor.relations@cpi-europe.com



