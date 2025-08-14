EQS-Ad-hoc: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Immobilien/Strategische Unternehmensentscheidung

CPI Europe AG: Strategie-Update



14.08.2025 / 09:44 CET/CEST

CPI Europe AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien, Österreich FN 114425y HG Wien UID: ATU 37681807 DVR 0607274 Ad hoc-Mitteilung Wien, 14. August 2025 CPI Europe AG: Strategie-Update Die CPI Europe AG (die "Gesellschaft" oder "CPI Europe") hat heute beschlossen, die Unternehmensstrategie der Gesellschaft angesichts der bestehenden Konzernstruktur sowie der Geschäftsentwicklung und des Marktumfelds in den letzten Monaten anzupassen. Das Strategie-Update sieht vor, die Portfolioausrichtung an die Assetklassen der Muttergesellschaft CPI Property Group S.A. anzugleichen. Dabei werden die bisherigen Nutzungsarten Büro und Einzelhandel um alle von CPI Property Group S.A. abgedeckten Assetklassen erweitert und das Investmentprofil durch eine verstärkte Portfoliodiversifizierung weiter optimiert. Die Kernmärkte von CPI Europe bleiben mit Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, der Slowakei und der Adriatic-Region unverändert. Das Update der Portfoliostrategie beinhaltet Schlüsselelemente wie eine optimale Bewirtschaftung und kontinuierliche wertsteigernde Investitionen in Immobilien der Gesellschaft. Zusätzlich erfolgt im Rahmen eines aktiven Portfoliomanagements die Veräußerung von Objekten, die nicht der Unternehmensstrategie entsprechen oder begrenztes Wachstumspotenzial aufweisen. Ergänzt wird dies nun durch opportunistische Akquisitionen in allen relevanten Assetklassen sowie gegebenenfalls durch einzelne Projektentwicklungen für den Eigenbestand. Mit dieser Strategiemodifikation will die Gesellschaft ihren Mietern auch in Zukunft hoch attraktive Immobilien bieten und ihre Position in allen Märkten weiter stärken. Ziel ist es, damit langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu sichern. Der Wachstumskurs der Gesellschaft wird dabei auf Basis einer robusten Finanzstruktur umgesetzt und das Portfolio zur Risikosteuerung zusätzlich diversifiziert. Ein Kernelement der Unternehmensstrategie bleiben die gruppenweiten, klar definierten ESG-Ziele. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen mittels Photovoltaikanlagen, Digitalisierungsmaßnahmen durch Einführung von Smart Metern und die Weiterentwicklung der Green-Lease-Strategie. Darüber hinaus bleibt das Schaffen von Synergien innerhalb der Gruppe ein erklärtes Ziel der CPI Europe. Dazu gehören die gruppenweite Optimierung und Vereinfachung der Unternehmensstrukturen sowie die Vereinheitlichung von Abläufen, Prozessen und Richtlinien. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications Simone Korbelius Investor Relations and Corporate Communications T +43 (0)1 88 090 2291 M +43 (0)699 1685 7291

Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com



