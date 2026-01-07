Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 07.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Wildwest-Silberrevier, das bei 80-Dollar-Silber wichtiger ist denn je!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
07.01.26 | 19:35
47,640 Euro
-1,89 % -0,920
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OMV AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
47,60047,78019:43
47,58047,68019:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BAWAG GROUP
BAWAG GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAWAG GROUP AG131,60-1,05 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG22,760+1,88 %
CPI EUROPE AG15,690+1,42 %
ERSTE GROUP BANK AG103,70-1,14 %
OMV AG47,640-1,89 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG37,600-1,36 %
VERBUND AG64,40+2,88 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG67,20-2,33 %
VOESTALPINE AG39,500+2,86 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.