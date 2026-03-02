Wien (www.anleihencheck.de) - Die Zollunsicherheit ist zurück, für Europa ändert sich aber auf den ersten Blick wenig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA liege sehr nahe an dem nun eingeführten Universalzoll. Ob das Handelsabkommen nun ratifiziert werde, sei aber noch nicht klar, was Unsicherheit auch aufgrund mancher Abschläge bei sektoralen Zöllen, welche durch das Urteil des Höchstgerichts nicht betroffen gewesen seien, berge. Unsicherheit bestehe auch aufgrund der zeitlichen Begrenzung des nun eingeführten Universalzolls von 150 Tagen. Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass die Zeit ausreiche, um das trumpsche Zollregime auf eine rechtlich nachhaltige Grundlage zu heben. Zölle seien, der Meinung der Analysten nach, gekommen um zu bleiben! Demnach sei auch die fiskalische Einnahmequelle durch Zölle langfristig nicht gefährdet, auch wenn die bisherigen Zolleinnahmen womöglich rückvergütet werden müssten. Ihre Konjunktur- und Finanzmarktprognosen sähen die Analysten auf jeden Fall durch das Auf und Ab der Zollpolitik aktuell nicht gefährdet. ...

