© Foto: Boris Roessler/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Jahreszahlen 11:00 Uhr, Deutschland: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh Österreich: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025
