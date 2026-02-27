Gütersloh (ots) -- Überzeugendes Gesamtpaket aus sehr guter Kühlleistung und niedrigen Energiekosten- KFN 7734 C kühlt leise und mit konstanter TemperaturDie Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination KFN 7734 C von Miele ist im aktuellen Test der Stiftung Warentest alleiniger Sieger unter den Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen. Mit der Gesamtnote 1,9 lässt die Miele-Kombi die übrigen Geräte dieser Kategorie hinter sich. Die Tester loben das Modell als "gutes Gesamtpaket aus sehr gutem Kühlen sowie guter Effizienz und Handhabung." Geprüft wurden insgesamt 37 Einbaumodelle, darunter 18 Kühl-Gefrier-Kombinationen, zehn große Kühlschränke und neun kleine Kühlschränke. Nachzulesen sind die Ergebnisse in der Ausgabe 03/2026 der Stiftung Warentest.Ausschlaggebend für den ersten Platz waren laut Stiftung Warentest vor allem die sehr gute Kühlleistung (1,1) sowie eine sehr gute Temperaturstabilität beim Lagern (0,9), die für optimale Frischebedingungen sorgt - ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Lebensmittelsicherheit. Positiv bewertet wurden die sehr gute Stabilität bei schwankenden Umgebungstemperaturen, das sehr leise Betriebsgeräusch (0,9) sowie die gute Handhabung (2,4) im täglichen Gebrauch.Niedrige Betriebskosten über 15 Jahre"Wie günstig ein Kühlschrank wirklich ist, zeigt sich an seinen Betriebskosten - die übersteigen oft den Kaufpreis. Die Energieeffizienz macht den Unterschied", so lautet ein Fazit der Stiftung Warentest.Das Miele Modell KFN 7734 C gehört zur Generation K 7000, die unter anderem auf eine effiziente Nutzung von Energie ausgelegt ist. Miele legt großen Wert darauf, die geprüfte und deklarierte Energieeffizienz auch über eine lange Lebensdauer sicherzustellen. Das Ergebnis zeigt sich hier im Test der Stiftung Warentest, die eine reale, also praxisnahe Nutzung prüft und sowohl große Wocheneinkäufe als auch täglichen Gebrauch eines Gerätes berücksichtigt. So erzielt das Miele-Gerät in der Kategorie "Energieeffizienz" ein gut (1,8) und verfügt im Vergleich zu den anderen Geräten im Test über sehr niedrige Stromkosten selbst bei einer Nutzungszeit von 15 Jahren.Komfortable Ausstattung für den AlltagDer KFN 7734 C ist für eine Nischenhöhe von knapp 180 Zentimetern ausgelegt, und bietet dabei ein Gesamtvolumen von 253 Litern. Für beste Lagerbedingungen und eine komfortable Bedienung sorgt die hochwertige Ausstattung: Die Umluftkühlung "DynaCool" garantiert eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlraum. Im Gefrierbereich erspart die "NoFrost"-Funktion das mühsame manuelle Abtauen. Besonders praktisch ist die verstellbare Abstellfläche "FlexiBoard". Dabei lässt sich der vordere Teil des Glasbodens einfach unter den hinteren schieben und muss nicht außerhalb des Kühlschranks verstaut werden. So können auf die Schnelle große Gefäße wie hohe Flaschen oder Karaffen im Kühlraum untergebracht werden.Eine geräumige Schublade mit verstellbarer Luftfeuchtigkeit zur Lagerung von Obst und Gemüse, die helle Ausleuchtung mit langlebigen LEDs und geschirrspülertaugliche Innentürabsteller tragen ebenso wie die Türschließdämpfung "SoftClose" zum Komfort bei. Der KFN 7734 C ist wie alle Kühlgeräte von Miele vernetzungsfähig und zum Preis von 1.799 Euro (UVP) erhältlich.Die Pressemitteilung und Bildmaterial zum Download finden Sie hier. (https://www.miele.de/de/m/kuehl-gefrier-kombi-kfn-7734-c-von-miele-ist-alleiniger-testsieger-8142.htm)Über Miele: Seit mehr als 125 Jahren folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 1899 im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Miele mit rund 23.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,04 Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie rund 50 Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: Februar 2025). Hauptsitz ist Gütersloh in Nordrhein-Westfalen.Pressekontakt:Laura FriedrichCommunicationsMiele & Cie. KGPhone: +49 5241 89-1961E-Mail: laura.friedrich@miele.comOriginal-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23907/6225516