MEDIENMITTEILUNG | RAIFFEISEN VERKAUFT GROSSTEIL IHRER LEONTEQ-BETEILIGUNG Zürich, 2. März 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG wurde von Raiffeisen Schweiz darüber informiert, dass sie einen Anteil von 22.7% am Unternehmen an H21 Macro Limited und vier private Investoren verkauft hat, vorbehältlich der üblichen behördlichen Genehmigungen. Die Kooperationsvereinbarung mit Raiffeisen ist davon nicht betroffen, und Raiffeisen hält weiter einen Anteil von 7.0% an Leonteq. Unabhängig davon hat die FINMA bestätigt, dass Leonteqs wichtigste operative Tochtergesellschaft nun als bankenäquivalente Gegenpartei qualifiziert. Leonteq wurde von Raiffeisen Schweiz darüber informiert, dass sie einen Anteil von 22.7% an Leonteq AG verkauft hat. Dies umfasst den Verkauf von 16.2% an H21 Macro Limited und weitere 6.5% an vier private Investoren. Die Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden und soll spätestens im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Raiffeisen Schweiz wird somit noch einen Anteil von 7.0% an Leonteq halten. Gemäss regulatorischen Börsenmeldungen ist Rainer Marc Frey der wirtschaftliche Berechtigte von H21 Macro Limited und hielt per 31. Dezember 2025 7.1% an Leonteq. Raiffeisen ist seit 2013 Kooperationspartner von Leonteq, und die bis 2030 laufende Kooperationsvereinbarung ist vom Verkauf der Aktien nicht betroffen. Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Diese Transaktion bestätigt, dass professionelle Investoren einen klaren Wert in Leonteq sehen, und wir betrachten sie auch als Anerkennung unserer Fortschritte bei der Bewältigung von Altlasten. Darüber hinaus begrüssen wir die Klärung hinsichtlich der Beteiligung von Raiffeisen und die Erhöhung der Liquidität in unserer Aktie nach der Transaktion. Wir freuen uns darauf, unsere geschäftliche Zusammenarbeit mit Raiffeisen fortzusetzen.» Behandlung der Leonteq Securities AG als bankenäquivalente Gegenpartei Nach dem erfolgreichen Übergang zum neuen regulatorischen Regime hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) nun auch bestätigt, dass Leonteq Securities AG von Gegenparteien der Positionsklasse «Banken» gemäss der schweizerischen Eigenmittelverordnung zugeordnet werden kann. Dies bedeutet, dass Hedging-Gegenparteien und White-Labelling-Partner ihr Gegenparteirisiko gegenüber Leonteq entsprechend der für Banken geltenden Behandlung gewichten können (für andere Unternehmen als Gegenparteien fallen höhere Risikogewichtungsaufschläge an). Christian Spieler, CEO von Leonteq: «Wir begrüssen diesen letzten Schritt beim Übergang zum neuen regulatorischen Regime. In Verbindung mit unserer starken CET1-Kapitalquote von 16.9% per Ende 2025 verbessert die bankenäquivalente Behandlung unser Risiko- und Kreditprofil bei Gegenparteien weiter. Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Erträge zu steigern und unsere Guidance für 2026 sowie unsere Mittelfrist-Ziele zu erreichen.» KONTAKT

LEONTEQ Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq Securities AG ist die wichtigste operative Tochtergesellschaft der Leonteq AG. Das Unternehmen ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA reguliertes Wertpapierhaus und Mitglied des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte. Leonteq AG verfügt über ein Kreditrating von Fitch Ratings von BBB-/stabil, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

