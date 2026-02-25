Anzeige
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2 | Ticker-Symbol: 0B2
Tradegate
25.02.26 | 18:50
133,80 Euro
+0,68 % +0,90
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BAWAG GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAWAG GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
133,30133,9018:57
133,30133,9018:54
PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/25.02.2026/18:05 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                          Anas Abuzaakouk 
   2             Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                     Chief Executive Officer 
b)      Erstmeldung                         
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                          BAWAG Group AG 
b)      LEI                           529900S9YO2JHTIIDG38 
   4        Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie 
        Kennung                         AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts                    Erhalt von Aktien im Rahmen von Aktienprogrammen 
c)      Preis(e)                        Volumen 
        0,00 EUR                        8.643 units 
d)      Aggregierter Preis                   Aggregiertes Volumen 
        0,00 EUR                        8.643 units 
e)      Datum des Geschäfts                   20.02.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                    Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Compliance 
Tel.:         +43 (0)664 88825298 
E-Mail:        securities-compliance@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Lang & Schwarz Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772039100391 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 12:05 ET (17:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
