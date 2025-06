EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DN Deutsche Nachhaltigkeit beteiligt sich am Impact-Unternehmen Save the Water Holding AG / Produktion des wasserfreien Handreinigungsmittels SOAPEYA Frankfurt am Main, 4. Juni 2025 - Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408, "Deutsche Nachhaltigkeit") stockt ihr Portfolio weiter auf und hat sich im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit 9,5 % an der Save the Water Holding AG beteiligt. Das Impact-Unternehmen entwickelt unter dem Markennamen "SOAPEYA" ein Handreinigungsmittel, das eine volle hygienische Wirksamkeit ohne die Verwendung von Wasser gewährleistet. Im Gegensatz zu Desinfektionsprodukten oder anderen Hygieneprodukten ist SOAPEYA frei von Chemikalien, vollständig biologisch abbaubar und wird zu 100 % aus nachhaltigen Inhaltsstoffen hergestellt. SOAPEYA eignet sich vor allem für den Einsatz in Regionen, in denen Wasserknappheit und Dürre herrschen. Dort können sich Infektionen durch mangelnde Hygiene stärker ausbreiten. Laut eines aktuellen UNICEF-Reports haben weltweit rund 4 Mrd. Menschen keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen und Waschgelegenheiten. Die Folgen sind unzureichende Hygiene sowie die Verbreitung von Infektionen und schweren Krankheiten. Die WHO schätzt, dass 1,4 Mio. Tote weltweit pro Jahr durch eine korrekte Handhygiene verhindert werden könnten. Zugleich werden weltweit - insbesondere in den Industrienationen - 12 Bio. Liter Trinkwasser jährlich allein zum Händewaschen verbraucht. Zusammen mit dem Verbrauch von warmem Wasser, Seife und entsprechenden Trocknungsmöglichkeiten entstehen beim Händewaschen somit rund 4,2 Gigatonnen CO2 pro Jahr. SOAPEYA setzt mit seinem innovativen Produkt also genau bei diesen globalen Herausforderungen an. Das Produkt wird im ersten Schritt vor allem in Zusammenarbeit mit NGOs und größeren Gesundheitsorganisationen in den Markt gebracht. Als neue Beteiligung der Deutschen Nachhaltigkeit hat Save the Water einen entsprechenden Impact-Investment-Prozess durchlaufen. Mit einem ESG-Scoring von 51 Punkten hat das Unternehmen ein überdurchschnittlich positives Ergebnis erzielt. Ole Nixdorff, CEO der Deutschen Nachhaltigkeit: "Mit der Beteiligung an der Save the Water Holding AG können wir unser Portfolio um ein bedeutendes Impact-Unternehmen erweitern. Wasserknappheit und mangelnde Handhygiene sind in vielen Regionen dieser Welt ein essenzielles Problem, was zu viel Leid und im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Mit dem innovativen Produkt SOAPEYA kann Save the Water dazu beitragen, dieses gravierende globale Problem zu lösen. Damit hat das Unternehmen einen direkten positiven Impact auf die Umwelt und die Gesellschaft." Über DN Deutsche Nachhaltigkeit Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

