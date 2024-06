Der Fonds Ancala Partners übernimmt den insolventen Messstellenbetreiber. 1Komma5° unterstützte die Investorensuche und bestellte direkt 500. 000 Smart Meter, die in Deutschland in den kommenden Monaten ausgerollt werden sollen. Nur wenige Wochen nach der Beantragung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung hat Solandeo einen neuen Investor gefunden. Der milliardenschwere Infrastrukturfonds aus dem Vereinigten Königreich, Ancala Partners LLP hat den insolventen Messstellenbetreiber aus Berlin übernommen. Finanzielle Details wurden nicht bekannt, nur dass sich 1Komma5° aktiv an der Investorensuche ...

