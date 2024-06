Erst vor wenigen Tagen konnte Rheinmetall den bisher größten Auftrag der Firmengeschichte eintüten. 8,5 Milliarden Euro nimmt die Bundesregierung für Artilleriemunition in die Hand, was auch an der Börse für die eine oder andere gehobene Augenbraue sorgen konnte. Geht es nach Rheinmetall-Chef Armin Papperger, war das aber nur der Anfang.Im Interview mit "n-tv" sprach Papperger davon, dass Rheinmetall (DE0007030009) die Kapazität in einigen Bereichen im Vergleich zu Zeiten vor dem Ukrainekrieg bereits um das Zehnfache gesteigert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...