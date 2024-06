Die Aktie des KI-Riesen Nvidia ist aktuell deutlich unterbewertet und wird sich noch in diesem Jahr auf 250 US-Dollar fast verdoppeln, erwartet ein Hedgefonds-Manager. Die Skepsis am Markt böte eine gute Einstiegschance.Die Aktie von Nvidia könnte bis zum Jahresende eine beeindruckende Rallye hinlegen und eine Bewertung von 6 Billionen US-Dollar erreichen, prognostiziert Hedgefonds-Manager Eric Jackson von EMJ Capital. Trotz des bereits starken Anstiegs in diesem Jahr, bei dem die Aktie um 162 Prozent zulegte und Nvidia kurzzeitig zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufstieg, sieht Jackson weiteres erhebliches Potenzial. Laut Jackson ist Nvidia immer noch günstig bewertet. "In den letzten …