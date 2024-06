Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag wenig verändert tendiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat am Mittag mit 4913,92 Punkten auf der Stelle. Der französischen Cac 40 sank dagegen um 0,39 Prozent auf 7579,85 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 8214,18 Zähler nachgab. «Bis zum Wochenende dürfte die Marktliquidität vor allem in Europa eher gering bleiben, bei gleichzeitig steigender Nervosität», ...

