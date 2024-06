Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL) bewertet 2023 als ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr. Der Umsatz steigt um 9,7 Prozent auf 174,0 Millionen Euro an. Erwartet hatte die Gesellschaft ein Plus von 2 Prozent bis 6 Prozent. Grund für die Entwicklung sind Preiserhöhungen. Während die Entwicklung in Europa den Planungen entspricht, werden diese ...

