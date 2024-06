© Foto: Jordan Strauss - Invision/AP/dpa



Die Aktie von E-Fahrzeughersteller Tesla hat sich in den vergangenen Tagen deutlich erholen können. Wie viel ist für Anleger in der Aktie jetzt noch zu holen?Wirklich still wird um es Tesla dank CEO Elon Musk nie. In den vergangenen Wochen hatte sich die Aktie aber einmal mehr von Halbleiter- und KI-Werten die Show stehen lassen. Anleger machen Geld für Tesla locker So dürfte vielen Anlegern die Bodenbildung im Bereich von 175 US-Dollar entgangen sein. Nachdem der Markt zum Ende der vergangenen Woche begonnen hatte, vor allem aus Halbleiter-Aktien wie Broadcom und Nvidia etwas Luft abzulassen und so frisches Kapital zur Verfügung stand, ist einiges davon auch bei Tesla gelandet. Die Aktie …