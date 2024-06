© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Nachdem der Bergbauriese das Gebot von Konkurrent BHP drei Mal ausgeschlagen hat, muss die neue Strategie des Managements sitzen. Doch Analysten haben Zweifel.Anglo American steht vor einer unsicheren Zukunft, nachdem das Unternehmen kürzlich ein Übernahmeangebot von BHP abgelehnt hat. Dies teilte Berenberg-Analyst Richard Hatch mit, der die Aktie von "Halten" auf "Verkaufen" herabstufte. Der Analyst sieht erhebliche Herausforderungen in der neuen Strategie des Bergbaukonzerns, die den Aktienkurs unter Druck setzen könnte. Am 29. Mai lehnte Anglo American eine Verlängerung der Frist für das sogenannte "Put Up or Shut Up" (PUSU) ab, nachdem BHP dreimal erfolglos versucht hatte, das …