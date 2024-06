Der "Energiepark Reppichau" wird gemeinsam von Meistro, ISM und Wimex realisiert und soll im nächsten Jahr ans Netz gehen. Auch Statkraft hat die Investitionsentscheidung für den Bau einer großen Photovoltaik-Freiflächenanlage samt Speicher in dem Bundesland getroffen. Die Meistro Gruppe, die ISM Gruppe und die Wimex Gruppe haben in Sachsen-Anhalt mit dem Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 126 Megawatt begonnen. Der "Energiepark Reppichau" ist damit eines der größten Projekte in dem Bundesland und soll nach den derzeitigen Plänen im zweiten Halbjahr 2025 ans Netz gehen. Dafür wird auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...