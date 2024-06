Der Goldpreis (XAU/USD) erreichte Anfang des Jahres einen Höchststand, hat seither aber an Schwung verloren. Die treibenden Kräfte divergieren und starke traditionelle Beziehungen haben sich aufgelöst. Die Analysten von ABN AMRO sind in Bezug auf die Aussichten für den Goldpreis vorsichtig und halten an ihrer Prognose von 2.000 US-Dollar pro Unze bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...