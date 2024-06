Walmart hat in diesem Jahr seinen Kunden bereits über eine Milliarde Dollar gespart, was besonders in der bevorstehenden Sommersaison und den damit verbundenen Veranstaltungen, wie den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag, von Bedeutung ist. Kunden können bei Walmart das ganze Jahr über von den alltäglichen Niedrigpreisen des Einzelhändlers profitieren, sei es bei großen Ereignissen oder kleinen Familienzusammenkünften.

Dieser Sommer ist keine Ausnahme, denn Walmart bietet seinen Kunden die Möglichkeit, mit einem speziell zusammengestellten Sommergrillkorb signifikant zu sparsam. Dieser enthält alles Notwendige für ein Festessen mit acht Personen und kostet weniger als $50 - das ergibt ungefähr $6 pro Kopf. Im Rahmen der "Walmart Deals" werden ab Anfang Juli über Tage hinweg Tausende von Angeboten zu finden sein, darunter Verbraucherelektronik, Haushaltswaren, Spielzeug und Reisebedarf. Darüber hinaus genießen Mitglieder des Walmart+ Programms exklusive Frühzugänge zum Sparen.

Konkurrenz heißt den Sommer willkommen

Auch andere Einzelhändler wie Target und Amazon.com bereiten sich darauf vor, mit bedeutenden Verkaufsaktionen im Juli die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich zu ziehen. Jeder dieser Handelsriesen geht dabei unterschiedlich vor, um während dieser kritischen Einkaufsperiode Verkäufe anzukurbeln. Diese Ereignisse könnten sich als wegweisend erweisen und Hinweise auf Marktanteile und Wachstum liefern, während sich Walmart durch sein breites Angebot und günstige Preise von der Konkurrenz abzuheben versucht.

