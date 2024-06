EQS-Ad-hoc: :be AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

:be AG führt Verhandlungen über den Erwerb eines deutschen Planungsunternehmens



27.06.2024

AD-HOC-MITTEILUNG Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 :be AG führt Verhandlungen über den Erwerb eines deutschen Planungsunternehmens Lustenau, 27. Juni 2024 Der Vorstand der :be AG (ISIN: AT0000A2SGH0) führt derzeit Verhandlungen mit dem Ziel, 100 % der Anteile an einem deutschen Planungsunternehmen zu erwerben. Der Erwerb der Gesellschaft würde erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des :be-Konzerns haben. Im Vergleich zu der Konzernbetriebsleistung der :be aus dem Geschäftsjahr 2023 von 45,1 Mio. EUR hat die Zielgesellschaft im gleichen Zeitraum eine Gesamtleistung von rund 7 Mio. EUR erzielt. Kontakt

:be AG

Stefan Ruedl

Vorstand / CFO

Millennium Park 20, 6890 Lustenau, Österreich

