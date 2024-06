Tilray Brands, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Lifestyle und Verbrauchsgüter, hat die Einführung von Runner's High Brewing Company bekannt gegeben - eine neue Marke für alkoholfreies Bier, die sich gezielt an die Laufgemeinschaft richtet. Mit der Vorstellung dieser Marke beim weltweit größten 10-Kilometer-Lauf, dem Peachtree Road Race in Atlanta, Georgia, betritt Tilray den dynamisch wachsenden Markt der alkoholfreien Getränke. Die Markteinführung umfasst drei neue Sorten: Golden Wheat, Raspberry Wheat und Dark Chocolate, welche sich durch natürliche Zutaten und niedrigen Kaloriengehalt auszeichnen und als perfekte Erfrischung nach dem Laufen gedacht sind.

Feierliche Veranstaltungen zum Unabhängigkeitstag

Neben dem Launch von Runner's High ist Tilray auch mit verschiedenen Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag vertreten. In einem bunten Programm über das lange Wochenende präsentieren sich die Marken Breckenridge Brewery, SweetWater, 10 Barrel Brewing und Montauk Brewing mit außergewöhnlichen Events und Aktivitäten. Von Grillaktionen, bei denen Kunden beim Kauf bestimmter Biersorten und Hot Dogs Vergünstigungen erhalten, bis hin zu Feuerwerken, Musikfestivals und Strandaufräumaktionen - Tilray bietet ein vielfältiges und einzigartiges Erlebnis für die Feiertagsfeiernden. Um sein Engagement für Nachhaltigkeit zu betonen, findet eine Strandreinigungsaktion in Kooperation mit der Surfrider Foundation statt, gefolgt von einer Party zum zwölften Jubiläum der Montauk Brewing.

