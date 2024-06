FREMONT, Kalifornien - Ein weltweit führender Anbieter von Test- und Einbrennvorrichtungen für Halbleiter, kündigte die Teilnahme am bevorstehenden 16. jährlichen CEO-Investoren-Gipfel an. Diese bedeutsame Veranstaltung findet am 10. Juli im renommierten St. Regis Hotel in San Francisco statt. Im Zentrum des Gipfels stehen innovative Lösungen für Wafer-Tests und Einbrennverfahren, welche die Produktion von Halbleitern, insbesondere die Qualitäts- und Zuverlässigkeitssteigerung von Siliziumkarbid-Geräten für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastrukturen, Galliumnitrid-Geräten für vielseitige Stromumwandlungsanwendungen und Siliziumphotonik-Geräten zur Nutzung in Rechenzentren und der 5G-Infrastruktur, maßgeblich beeinflussen. Darüber hinaus gewinnen neue Anwendungen in der optischen Ein-/Ausgabe, der Co-Verpackungsoptik, Flash-Speichern und KI-Prozessoren an Bedeutung und tragen zum Wachstum des Unternehmens bei. Das Treffen, welches ausschließlich für akkreditierte Investoren und Analysten zugänglich ist, bietet eine exklusive Plattform für Kleingruppen-Meetings und Netzwerkmöglichkeiten mit den Managementteams der 13 teilnehmenden Unternehmen.

Geschäftsmodell und Produktportfolio

Das in Fremont ansässige Unternehmen hat sich durch die Installation von Tausenden von Systemen global etabliert. Es adressiert steigende Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Sicherheitsbedürfnisse von Halbleitern verschiedenster Anwendungen, von Elektromobilität bis hin zu rechnergestützten Infrastrukturen. Mit Produktinnovationen wie den FOX-PTM Systemen und anderen Testlösungen bietet das Unternehmen umfassende Test- und Einbrennverfahren für eine Vielzahl von Halbleitergeräten. Zu diesen Geräten zählen fortschrittliche Siliziumkarbid-basierte und weitere Leistungshalbleiter, Sensoren sowie Prozessoren und integrierte optische Bauteile, die sich insbesondere für Mobiltelefone, Tablets und andere Computing-Geräte eignen. Weitere Informationen über die revolutionären Testlösungen und Dienstleistungen des Unternehmens sowie Details zum bevorstehenden CEO-Investorengipfel werden auf der Website bereitgestellt.

