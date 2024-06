Booking Holdings, bekannt durch die wachsende Sparte Booking.com for Business, sieht sich mit gemischten Aussichten konfrontiert. Während die Gesamtperformance des Unternehmens Beständigkeit vorweist, mit einem beeindruckenden Anstieg der gebuchten Zimmer um 9% im ersten Quartal 2024 und einer Steigerung des bereinigten EBITDA um 53%, ist die genaue Zukunft der Geschäftssparte ungewiss, insbesondere aufgrund der bevorstehenden Übernahme des Reisemanagement-Unternehmens CWT durch American Express Global Business Travel. Bemerkenswert ist der 65%-ige Anstieg der abgeschlossenen Zimmerbuchungen von Booking.com for Business zu 2,5 Millionen im Geschäftsjahr 2024, eine Entwicklung, die vor allem auf die kleinere bis mittlere Unternehmen als Zielgruppe zurückzuführen ist. Nicht nur eine verstärkte Fokussierung auf unabhängige Geschäftsreisende, sondern auch überlegte Kundenbindungsstrategien und die Erweiterung des Angebots für Managed-Travel-Programme zeigen das Streben nach einer stärkeren Marktpräsenz.

Einsatz von KI und Flugprodukterweiterung

Trotz des beachtlichen Wachstums weigert sich das Unternehmen, konkrete Zahlen für Booking.com for Business herauszugeben und möchte lieber verschweigen, dass sich die Hauptaktivitäten auf Freizeitreisen konzentrieren. Dies zeigt sich auch darin, dass die Anzahl der Zimmerbuchungen von Booking.com for Business unter 1% im Vergleich zu den gesamten Übernachtungen von Booking Holdings liegt. Die Erweiterung von Flugangeboten und KI-bezogenen Produkten deutet ebenfalls darauf hin, dass die Kernkompetenzen weiterhin in Eckpfeilern des Kerngeschäfts verwurzelt sind. Die Analyse der Finanzen bei Booking Holdings offenbart nach wie vor eine stabile Gesundheit und ein Marktvertrauen, das vor allem durch hohe Bruttogewinnmargen und die aggressive Rückkaufpolitik von Aktien bestärkt wird.

