Partnerschaften treiben Cybersicherheit voran

Ein führender Anbieter von Cloud-basierter Endpunktschutz und Cybersicherheitslösungen hat kürzlich bedeutende Partnerschaften mit Technologie-Distributoren in Lateinamerika bekannt gegeben. Diese Schritte sollen die Annahme der KI-gesteuerten Plattform des Unternehmens in Ländern wie Mexiko und Brasilien beschleunigen und eine Antwort auf die dort gestiegenen Aktivitäten von Cyberbedrohungen bieten. In der Region erleben Sicherheitssoftware-Anbieter ein signifikantes Wachstum und sind dabei, ihre Präsenz über strategische Kooperationen zu erweitern. Dies treibt die Konsolidierung von Sicherheitslösungen voran und zielt darauf ab, Sicherheitslücken effektiver zu schließen und Betriebskosten zu senken. Die innovative KI-gestützte Plattform ist eine zukunftsorientierte Antwort auf moderne Cyber-Bedrohungen und bietet fortschrittliche Erkennungsmöglichkeiten sowie automatisierten Schutz und Hilfestellungen zur Bekämpfung dieser Bedrohungen. Das Unternehmen hat ebenfalls das Diamant Level Partner-Status bei einem führenden Informationstechnologie-Anbieter erreicht und seine globalen Führungsansprüche damit untermauert.

Wichtige branchenführende Vertriebspartner sollen dabei unterstützen, fortgeschrittene Cybersecurity-Lösungen und Dienstleistungen einem breiteren Marktpublikum zugänglich zu machen. Die Kombination aus dem technologischen Fortschritt der Sicherheitsfirma und der weitreichenden Präsenz von Vertriebspartnern ermöglichen es Organisationen weltweit, die fragmentierte Sicherheitsproduktlandschaft zu vereinheitlichen und dadurch ihre Rendite zu maximieren und Sicherheitsbrüche zu verhindern. Zusätzlich hat sich das Unternehmen durch beeindruckendes, zweistelliges Wachstum seines wiederkehrenden Jahresumsatzes sowie durch die bevorstehende Aufnahme in einen führenden Aktienindex positioniert. Es verzeichnet außerdem beachtliche Zuwachsraten sowohl im Umsatz als auch in Bezug auf seine finanzielle Gesundheit.

CrowdStrike Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...