Nachdem Sunrock und Patrizia bereits in den Niederlanden Photovoltaik-Großanlagen auf Gewerbedächern realisiert haben, setzen die Unternehmen ihre Zusammenarbeit in Deutschland mit drei PV-Anlagen in Berlin und Hamm fort. Sunrock, europäischer Entwickler von Photovoltaik-Anlagen für großflächige Dächer, und der Augsburger Immobilienexperte Patrizia weiten ihre Partnerschaft im Bereich der erneuerbaren Energien auf den deutschen Markt aus. Dazu werden Photovoltaik-Anlagen auf drei Patrizia-eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...