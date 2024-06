Ist dir schon aufgefallen, dass die OMV AG ein vollkommen neues Logo hat und sich damit jetzt viel stärker von ihrer grünen Seite zeigen will? Es prangt bereits auf der Zentrale in der Wiener Krieau und stellt ein Kreislauf-O dar. Begleitet wird die neue Brand von dem Spruch: "This way for change oder auch "Forward for good": Wir schaffen eine Welt, in der nachhaltige Energie, nachhaltige Mobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...