2008 war Masdar City als CO2-neutrale Ökostadt in der Wüste angekündigt worden, doch die Finanzkrise hatte das Projekt ausgebremst. Im pv magazine Podcast diskutieren wir nach einem Besuch vor Ort, was bis heute erreicht wurde und was man von Masdar City lernen kann. Die utopische Idee, mit der Masdar City ursprünglich entwickelt worden ist, hat der Wirklichkeit nicht standgehalten. Aus der angekündigten Öko-Vision ist bisher keine lebendige Stadt geworden, aber 16 Jahre sind für eine Planstadt auch noch kein Alter. pv magazine Redakteurin Cornelia Lichner war vor Ort und diskutiert mit Chefredakteur ...

