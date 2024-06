Nürnberg - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni 2024 um 172.000 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Gegenüber Mai wurden 4.000 Arbeitssuchende mehr registriert, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

