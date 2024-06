Für den den Anbieter von Netzwerklösungen zahlt man 2,3 Mrd. $. Der Deal, bei dem die INFINERA-Aktien zu 6,65 $ pro Aktie übernommen werden, entspricht einem Aufschlag von 28 % auf den Schlusskurs des Papiers am Mittwoch. Mindestens 70 % des Kaufpreises werden in bar gezahlt. NOKIA möchte mit dem Deal mehr Ressourcen für sein Geschäft mit optischen Netzen erreichen und erhofft sich rasch zweistellige operative Margen in dem Geschäftsbereich. Die bereits genehmigte Übenrahme soll Anfang 2025 abgeschlossen sein und verhilft der INFERA-Aktie heute zu einem gewaltigen Sprung.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



