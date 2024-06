Ist die Nvidia-Euphorie zu Ende? Der Aktienkurs hat zuletzt einen Dämpfer erlebt. Analyst:innen raten trotzdem weiterhin zum Kauf. Anleger:innen können jetzt aber auch mit KI statt in KI investieren. Die rekordverwöhnten Nvidia-Anleger:innen mussten in den vergangenen Tagen kurz die Luft anhalten. Zunächst löste der Chiphersteller zwar erneut Euphorie aus und überholte Microsoft und Apple an der Börse: Damit war Nvidia zeitweise das wertvollste Unternehmen ...

