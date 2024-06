Der Verband der Europäischen Photovoltaik-Industrie (ESMC) erhofft sich von dem Net-Zero Industry Act das die EU-Mitgliedstaaten bei öffentlichen Ausschreibungen, Auktionen und anderen nationalen Programmen Solarmodule aus europäischer Produktion fördern werden. Mit der Veröffentlichung des Net-Zero Industry Act (NZIA) im Amtsblatt der Europäischen Union tritt dieser am 29. Juni in allen 27 EU-Mitgliedstaaten in Kraft. Somit ist es den Mitgliedstaaten möglich, die NZIA-Bestimmungen bei öffentlichen ...

