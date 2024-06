Nicht mal zwei Wochen nach der Eröffnung brach in der Wasserstoff-Tankstelle in Gersthofen ein Feuer aus. Die Ursache ist noch unklar. Am Dienstag (25. Juni) ist in Gersthofen eine Wasserstoff-Tankstelle in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen der örtlichen Polizei gab es vor dem Brandausbruch einen lauten Knall. Bei dem Feuer sei niemand verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können, berichtet die Polizei Gersthofen weiter. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. ...

