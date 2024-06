Laut einer Studie des Branchenexperten Stefan Bratzel haben die chinesischen Autobauer ihre Innovationsfähigkeit weiter ausgebaut. Nach dieser entfallen 46 Prozent der globalen Innovationsstärke auf Hersteller aus China, wie sein Center of Automotive Management (CAM) am Donnerstag in Bergisch Gladbach mitteilte.2019/20 lag der Anteil chinesischer Autobauer an der Innovationsstärke noch bei 21 Prozent. Die deutschen Autohersteller fielen in Summe zurück: Ihre Innovationsstärke sank im selben Zeitraum ...

