Technische Probleme an der Strombörse Epex Spot führte zu einer Preisspitze von bis zu 2,33 Euro pro Kilowattstunde am Mittwochmorgen. Betroffen davon waren die Nutzer dynamischer Stromtarife, die im Vorfeld eine Warnung ihrer Anbieter bekamen. Die Hintergründe für den Zwischenfall sollen nun aufgeklärt werden. Experten betonten, dass solche Ereignisse äußert selten auftreten. Wer als Kunde eines dynamischen Stromtarifs am Mittwochmorgen auf die Strompreise für den Vormittag schaute, brauchte sicher keinen Kaffee mehr, um hellwach zu werden: 2,33 Euro zuzüglich Netzentgelte und Gebühren kostete ...

