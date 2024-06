Die schweizer Großbank UBS hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie vor einer Rezession, insbesondere in den USA gewarnt. Doch was bedeutet das für den Aktienmarkt? Aus diesem Grund könnte ein Rückgang des Wirtschaftswachstums sogar zu weiter steigenden Märkten führen. Die Angst vor einer Rezession ist am Aktienmarkt zuletzt deutlich weniger präsent gewesen. Doch nun hat die UBS in einer neuen Studie vor einem möglichen Wirtschaftsabschwung ...

