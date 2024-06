Minus 25 Prozent in drei Monaten. Das ist die traurige Bilanz der Airbus-Aktie seit ihrem Ende März markierten Allzeithoch bei 172 Euro. Nach einer gesenkten Gewinnprognose und weniger erwarteter Flugzeug-Auslieferungen steht das DAX-Schwergewicht auch am Freitag wieder unter Druck. Charttechnisch hat der Wert kurzfristig noch weiteres Abwärtspotenzial. Die anhaltenden Probleme in der Lieferkette bremsen Airbus aus. Der europäische Luft- und Raumfahrt-Konzern senkte sein Auslieferungsziel für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...