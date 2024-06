Andreas Piepenbrink, Geschäftsführer von Hager Energy (E3/DC), zeigt sich auf der Intersolar begeistert von der Strommarkt-Integration Dank dynamischer Tarife, mit der pro Haus Flexibilitäten von 50 bis 100 Kilowattstunden nutzbar gemacht werden können. Mit einer neuen Lösung für Gewerbe-Ladeinfrastruktur will er mehr Photovoltaik-Eigenstrom in die öffentlich zugängliche Wallboxen bringen. pv magazine: Die Intersolar 2024 ist vorbei - was haben Sie präsentiert und wie war die Resonanz? Andreas Piepenbrink: Die Messe hat meine Erwartungen übertroffen. Unsere Zielgruppe im Premiumsegment scheint ...

