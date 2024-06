Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Beteiligungs AG (die "Gesellschaft") (ISIN DE000A1TNUT7/ WKN A1TNUT) hat heute erfolgreich nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen fällig 2030 (die "Wandelschuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro mit Wandlungsrecht in nennwertlose neue und/oder bestehende Stückaktien der Gesellschaft platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...