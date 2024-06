Die Greencells GmbH will ihre 2020 emittierte Fünfjahresanleihe vorzeitig tilgen. Man kündigt den Bond vorzeitig mit Wirkung zum 29. Juli 2024, kündigt das Unternehmen aus Saarbrücken am Freitag an. Für die vorzeitige Rückzahlung wird Greencells Mittel aus einer Bankfinanzierung nutzen. Die Anleihe hat ein Volumen von rund 47 Millionen Euro. Der Rückzahlungsbetrag ...

