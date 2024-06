Frankfurt - Der Euro hat am Freitag leicht zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0712 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Zum Franken hat der Euro ebenfalls minimal zugelegt und wird aktuell zu 0,9623 nach 0,9617 Franken gehandelt. Derweil geht der Dollar zu 0,8986 Franken und damit eine Spur tiefer um als im Frühhandel mit 0,8996. Nach der ersten TV-Debatte im US-Präsidentschaftswahlkampf war der Dollar gefragt. ...

