Vierte Zwischenanalyse der PEARL-Studie zur Migräneprävention wird auf dem 10. Kongress des European Association of Neurology (EAN) in Helsinki vorgestellt

Neue Unteranalyse der PEARL-Daten unterstreicht mögliche negative Auswirkungen von Behandlungspausen auf die Ergebnisse der Patienten 1

Unteranalyse zur Untersuchung der Auswirkungen von Behandlungspausen und Wiederaufnahme der Behandlung auf die Migräneprävention deutet auf einen möglichen Anstieg der Migräneanfälle und eine verminderte Wirksamkeit der Behandlung bei Wiederaufnahme der Behandlung hin1

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) gibt heute neue Daten aus der vierten Zwischenanalyse der PEARL-Migränepräventionsstudie mit AJOVY(Fremanezumab) bekannt, die die Begründung für Behandlungspausen mit monoklonalen Antikörpern gegen mit dem Calcitonin-Gen verwandte Peptide (CGRP mAbs) in Frage stellen könnten, die von einigen Erstattungsbehörden nach einem Jahr kontinuierlicher Anwendung vorgeschrieben oder empfohlen werden.

Die Unteranalyse der PEARL-Realweltdaten untersuchte die Auswirkungen einer Unterbrechung und Wiederaufnahme der Behandlung mit Fremanezumab auf die monatlichen Migränetage (MMD) bei erwachsenen Patienten mit episodischer oder chronischer Migräne. Die Daten1 zeigen, dass eine Unterbrechung der Behandlung mit Fremanezumab, einem mAb aus dem CGRP-Signalweg, zu einem potenziellen Anstieg der monatlichen Migränetage (MMD) nach Beendigung der Behandlung und zu einer geringeren Wirksamkeit bei Wiederaufnahme der Behandlung im Vergleich zum ersten Behandlungszyklus führen kann, was eine zusätzliche Belastung für die mit Migräne lebenden Personen darstellt:

Bei über 40 der Patienten kam es in den Monaten 1 und 2 nach dem Absetzen der Behandlung zu einer raschen Verschlimmerung ihrer Migräne (>=50 Anstieg der MMD).

Der Anteil der Patienten, die eine >=50%ige Verringerung der MMD in Monat 1 bzw. Monat 3 erreichten, lag in der ersten Behandlungsperiode (vor dem Absetzen) bei 49,0% bzw. 58,9%, während die Wirksamkeit in der zweiten Behandlungsperiode (nach Wiederaufnahme der Behandlung) mit 35,7% bzw. 45,5% geringer war.

Bei der Vorstellung der Daten sagte Dimos Mitsikostas, Professor für Neurologie am Aeginition Hospital der Medizinischen Fakultät der Nationalen und Kapodistrianischen Universität Athen: "Die Analyse der PEARL-Studie ist für Ärzte, die Menschen mit episodischer und chronischer Migräne behandeln, von großer Bedeutung, da sie zeigt, dass die Beendigung und Wiederaufnahme der Behandlung die Fortschritte bei der Bewältigung der Krankheit bei einigen von ihnen zunichte machen kann. Es ist wichtig, dass wir uns von den Erkenntnissen leiten lassen und bei der langfristigen Behandlung von Migränepatienten einen stärker personalisierten Behandlungsansatz verfolgen und nicht eine Einheitsstrategie verfolgen.

Obwohl die führenden Kopfschmerzgesellschaften Leitlinien und einen Konsens für den Beginn und die Eskalation von Migräneprophylaxe-Therapien vorlegen, fehlt es derzeit an soliden Belegen für das Absetzen der Therapie. In den Leitlinien der European Headache Federation (EHF) wird empfohlen, nach 12 bis 18 Monaten kontinuierlicher Behandlung eine Pause zu erwägen, doch sollte die Behandlung so lange wie nötig fortgesetzt werden.2 Eine Literaturdurchsicht schlägt vor, die Prophylaxe mit mAbs aus dem CGRP-Weg abzubrechen, wenn kein Bedarf mehr für die Migräneprophylaxe zu bestehen scheint, was bei weniger als vier MMDs der Fall wäre.3 Die unterschiedlichen Erstattungsbedingungen in Europa tragen ebenfalls zu diesen Unstimmigkeiten bei, wobei einige Länder trotz begrenzter Daten eine einjährige Behandlungspause vorschreiben.3

"Diese neue Teilanalyse stellt die Begründung für die obligatorischen Behandlungspausen in Frage und verdeutlicht, dass diese Unterbrechungen bei einigen Patienten den erzielten Nutzen bei der Verringerung der Migräne verringern können", sagte Dr. Pinar Kokturk, Vice President Head of Medical Affairs Europe bei Teva. "Die PEARL-Studie zeigt die langfristige Wirksamkeit und Sicherheit von Fremanezumab bei der Vorbeugung sowohl episodischer als auch chronischer Migräne in einem realen Umfeld und unterstreicht den Nutzen einer kontinuierlichen Behandlung und individueller, ununterbrochener Strategien für das Patientenmanagement."

Über die AJOVY- (Fremanezumab-vfrm) Injektion

AJOVY ist indiziert zur Migräneprophylaxe bei Erwachsenen, die mindestens 4 Migränetage pro Monat haben. AJOVY ist als 225 mg/1,5 ml Einzeldosis-Injektion in einer Fertigspritze bzw. in einigen Ländern in einem Fertigpen erhältlich. Es stehen zwei Dosierungsoptionen zur Verfügung: 225 mg einmal monatlich als eine subkutane Injektion (monatliche Dosierung) oder 675 mg alle drei Monate (vierteljährliche Dosierung), die als drei subkutane Injektionen verabreicht werden. AJOVY kann entweder von einer medizinischen Fachkraft oder zu Hause von einem Patienten oder einer Pflegeperson verabreicht werden. Für den Beginn der Behandlung ist keine Anfangsdosis erforderlich. Die europäische Zusammenfassung der Merkmale von AJOVY finden Sie hier

Über Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) ist ein weltweit führendes pharmazeutisches Unternehmen mit einem Portfolio, das alle anderen Kategorien in den Schatten stellt. Wir nutzen unser Know-how im Bereich der Generika und steigern unsere Innovationskraft, um die Entdeckung, Bereitstellung und Weiterentwicklung der modernen Medizin weiter voranzutreiben. Seit über 120 Jahren setzt sich Teva unermüdlich für die Verbesserung der Gesundheit ein. Heute ermöglicht das globale Kompetenznetzwerk des Unternehmens es seinen rund 37.000 Mitarbeitern in 58 Märkten, die Grenzen der wissenschaftlichen Innovation zu erweitern und qualitativ hochwertige Arzneimittel bereitzustellen, um die Gesundheit von Millionen Patienten jeden Tag zu verbessern. Um mehr darüber zu erfahren, wie Teva sich für eine bessere Gesundheit einsetzt, besuchen Sie www.tevapharm.com

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

