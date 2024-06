Nike kämpft mit dem größten Einbruch der Aktienwerte seit 23 Jahren, nachdem Bedenken bezüglich der Nachfrage für ihre Freizeitschuhe die Prognosen unter Erwartungen fallen ließen. Als der New Yorker Handel begann, fiel der Sportbekleidungsgigant um bis zu 18 Prozent - die schlechteste Performance seit 2001, nach einer enttäuschenden Umsatzprognose für das kommende Geschäftsjahr, wobei ein Mittel-Einstelliger Rückgang anzunehmen sei, im Vergleich zu vorherigen Analystenerwartungen von 2 Prozent Wachstum. Als Folge der aktuellen Verluste standen Nikes Aktien vor dem größten Tagesverlust in mehr als zwei Jahrzehnten und müssten rund 27 Milliarden Dollar an Marktwert einbüßen.

Wachsende Konkurrenz und Herausforderungen

Die Sportmodemarke, bekannt für ihre Jordan- und Converse-Schuhe, räumt ein, in Zeiten, in denen Kunden selektiver und sparsamer werden, Innovationen zurückgehängt zu haben. Nike bemüht sich dieses Jahr um einen Schub in die Nachhaltigkeit, mit einen neuen Air Max Modell und einem Pegasus 41 Trainer mit durchgehender Schaumstoffsohle aus ReactX-Schaum. Dennoch häufen sich die Stimmen, wonach ein Führungswechsel beim Unternehmen nötig sein könnte, um die Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. Während sich Konkurrenzmarken wie Hoka, Asics, New Balance und On auf dem Weltmarkt verbessern, sieht sich Nike vor Herausforderungen, die Nachfrage zu steigern und in ihren verschiedenen Märkten wieder Fuß zu fassen, was laut Experten eine Übergangszeit in Anspruch nehmen wird.

