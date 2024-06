Nvidia, das Tech-Schwergewicht mit einer beeindrucken Marktkapitalisierung, zieht Investoren in seinen Bann und hat seit Anfang 2023 einen unglaublichen Wertzuwachs von etwa 750% zu verzeichnen. Doch nach einer beispiellosen Erfolgsserie kam es in den letzten Tagen zu starken Kursschwankungen, die die Anleger aufhorchen ließen. Der Chip-Hersteller hat einen phänomenalen Aufstieg erlebt und innerhalb von nur 30 Tagen im April 2024 zusätzliche Billionen an Börsenwert gewonnen. Im Juni übertraf die Firmenbewertung dann sogar die von Microsoft, womit Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufstieg. Für die Gesamtentwicklung des S&P 500 war Nvidia in diesem Jahr kaum zu überschätzen, wobei ein Rückgang an der Börse den Wert kurzzeitig um atemberaubende 430 Milliarden Dollar schrumpfen ließ. Trotz eines Wiederaufschwungs am Dienstag und einer kurzfristigen Erholung über die 3-Billionen-Dollar-Marke, sind die Erinnerungen an die Überbewertungskrisen längst nicht verblasst.

Risiken und Herausforderungen

Im Gegensatz zur beeindruckenden Performance von Nvidia steht der aktuelle Vorwurf an die globale Marke Levi's, welche trotz ihres ethischen Anspruchs in die Kritik geraten ist. Der Vorwurf bezieht sich darauf, dass sie weiterhin mit einer Türkischen Fabrik zusammengearbeitet hat, welche hunderte Mitarbeiter nach einem Streik erlassen hat. Währenddessen haben Händler und Autohausbesitzer, wie etwa in Massachusetts, mit den Folgen eines Systemausfalls eines großen Retail-Softwareanbieters zu kämpfen, der den Geschäftsbetrieb nachhaltig beeinträchtigt. Derartige Vorfallsberichte unterstreichen die immerwährenden Herausforderungen, denen sich Unternehmen in der schnelllebigen wirtschaftlichen Landschaft gegenübersehen.

