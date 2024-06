Visa hat eine Partnerschaft bekannt gegeben, die kanadischen Verbrauchern beim Online-Einkauf auf Amazon mehr Flexibilität bieten soll. Kunden, die Inhaber bestimmter Kreditkarten sind, können jetzt ihre Einkäufe in festen Raten über einen festgelegten Zeitraum bezahlen. Diese Option entspricht dem Trend zu anpassungsfähigeren Zahlungsplänen und soll fast ein Viertel aller globalen E-Commerce-Transaktionen ausmachen. Mit dieser strategischen Bewegung verstärkt Visa seine Position als Marktführer im Bereich digitaler Zahlungen und trägt der steigenden Nachfrage nach vielseitigen Zahlungsmethoden Rechnung. Es wird erwartet, dass weitere Emittenten in den kommenden Tagen dem Programm beitreten werden, was die Reichweite und die Kundenzufriedenheit weiterhin erhöhen könnte.

Integration in Kreditkarten

Die neue BNPL-Lösung von Visa, die direkt in die Kreditkarten integriert ist, verspricht eine nahtlose und sichere Zahlungserfahrung. Diese Integration spiegelt sich auch in der Börsenentwicklung wider: Visa-Aktien verzeichneten im vergangenen Jahr einen Anstieg von 16,9% gegenüber dem Branchendurchschnitt von 15,7%. Visa bietet somit eine bequemere Wahl für das Finanzmanagement der Verbraucher und setzt seine globale Expansion fort. Weitere Informationen über Visas Ratenzahlungsoptionen finden Interessenten auf der entsprechenden Webseite. Generische Aussagen deuteten darauf hin, dass dies ein Schritt zur weiteren Verbreitung dieser Zahlungsmethode weltweit sein könnte.

