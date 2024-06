MONTRÉAL, am 28. Juni 2024, verzeichnet ein wegweisender Fortschritt in der Aluminiumindustrie. Ein namhafter Bergbaukonzern hat angekündigt, umweltfreundliche Aluminiumschmelzzellen im kanadischen Québec zu installieren. Diese Maßnahme wird durch Lizenztechnologie einer Joint-Venture-Partnerschaft ermöglicht und stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung emissionsfreier Produktion dar.

Ein neugegründetes Gemeinschaftsunternehmen wird $285 Millionen (CAN$375 Millionen) in den Bau einer Demonstrationsanlage investieren, die in der Lage sein soll, bis zu 2.500 Tonnen Aluminium jährlich ohne direkte Treibhausgasemissionen zu produzieren. Die Inbetriebnahme dieser wegweisenden Technologie ist für 2027 geplant. Diese Investition baut nicht nur auf engagierter Forschung und vorhandener Infrastruktur des Industrieforschungs- und Entwicklungscenters auf, sondern auch auf erfolgreichen Pilotbetrieben. Mit wasserkraftbetriebenen Schmelzen und Recyclingkapazitäten etabliert sich der Konzern dadurch noch weiter als führender Aluminiumhersteller in Nordamerika.

Markteinblicke und Strategische Bewegungen

Inmitten dieser bahnbrechenden Entwicklung stellt eine namhafte Finanzanalysefirma ihre Bewertung des Bergbaukonzerns von Kaufen auf Halten um. Die Entscheidung begründet sich unter anderem durch eine volatile Erholung der chinesischen Wirtschaft und ihre Einflüsse auf die Preisumgebung von Eisenerz. Trotzdem unterstreicht die Finanzbranche die robuste Kapitalisierung des Unternehmens in Höhe von $107,4 Milliarden und betont die starke Dividendenrendite sowie die Fähigkeit, durch konstante Cashflows Zinszahlungen zu decken, was den Konzern als beständigen Akteur in unsicheren Wirtschaftszeiten darstellt. Hierdurch ergibt sich ein differenziertes Bild der Firmenprognose, das sowohl ökologische Fortschritte als auch die herrschenden ökonomischen Herausforderungen reflektiert.

