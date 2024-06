Wedbush hat trotz anfänglicher Schwierigkeiten im ersten Halbjahr des Jahres bei Elektrofahrzeugen und entsprechenden Herausforderungen in der Branche, wie höheren Reparaturraten laut J.D. Powers Studie zu Elektrofahrzeuge, einen optimistischen Ausblick für Tesla Inc. bekräftigt. Analysten der Firma betonen die Bedeutung der kommenden Geschäftszahlen des zweiten Quartals und deuten auf eine mögliche Erholung hin, insbesondere aufgrund der gestiegenen Nachfrage in China, die auf eine Stabilisierung der Preise zurückzuführen sein könnte. Ein Mini-Aufschwung im zweiten Quartal könnte es dem Unternehmen ermöglichen, die geschätzten Lieferzahlen zu erreichen. Für die zweite Jahreshälfte liegt der Fokus der Investoren auf einer Erholung der Absatzzahlen, einer Preiskonsolidierung und einem Wachstum auf dem chinesischen Markt. Hinzu kommt der mit Spannung erwartete Robotaxi Day im August, der die Perspektiven für das Unternehmen zusätzlich beeinflussen könnte. Darüber hinaus weist Tesla eine solide Finanzstruktur auf, mit mehr Bargeld als Verbindlichkeiten, was die Investoren bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Betrieb und Wachstumsinitiativen beruhigen dürfte.

Wachsendes Potential von Humanoiden Robotern

Die Analysten von Morgan Stanley haben das rasante Wachstumspotenzial humanoider Roboter näher beleuchtet und prognostizieren eine größere und schnellere Adoptionsgeschwindigkeit als bei autonomen Fahrzeugen. Der Grund besteht darin, dass unsere Welt für Menschen geschaffen wurde, was den humanoiden Robotern eine optimale Eingliederung erlaubt. Der potenzielle globale Arbeitsmarkt für humanoide Roboter könnte laut Prognosen bis zum Jahr 2050 einen beeindruckenden Einfluss auf die Lohnstatistik haben. Trotz der enormen Opportunitäten in diesem Bereich haben die Analysten diesen Aspekt noch nicht in die Einnahmeströme Teslas einbezogen, ließen aber ihre "Overweight"-Einstufung für die Aktie unverändert. Tesla scheint einmal mehr eine Schlüsselposition in einer neuen Ära der Technologie einzunehmen, wobei künstliche Intelligenz und Robotik eine wachsende Rolle im Portfolio des Unternehmens spielen könnten.

