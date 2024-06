Eisai und Biogen haben die Markteinführung ihr neuestes Alzheimer-Medikament Leqembi in China bekannt gegeben. Dieses Medikament zielt darauf ab, die Ansammlung von Beta-Amyloid, einem für Alzheimer charakteristischen Protein, im Gehirn zu reduzieren. China ist nach den USA und Japan das dritte Land, in dem Leqembi verfügbar sein wird. Die Unternehmen haben die Verfügbarkeit anfangs auf den privaten Markt beschränkt, wobei die Behandlung 2,508 Yuan (etwa 345 US-Dollar) pro Durchstechflasche kosten wird. Darüber hinaus arbeitet Eisai eng mit chinesischen Krankenversicherungen zusammen, um die Kosten teilweise abzudecken, die jedoch nicht namentlich genannt werden. Die Einführung in den USA wurde durch die Ergebnisse des Phase-III-Clarity-AD-Versuchs gestärkt, was zu einer 27%igen Verlangsamung des klinischen Rückgangs im Vergleich zu einem Placebo führte.

Aktienrückgang und rechtliche Herausforderungen

Trotz der Fortschritte in China, steht Biogen innerhalb eines größeren Kontextes meldungsreicher Entwicklungen, darunter eine Ankündigung signifikant gesenkter Prognosen für das EPS (Earnings Per Share) für das Jahr 2023 und Herausforderungen bei der Kommerzialisierung ihres Ledikaments. Biogens Aktienkurs fiel nach einer Reihe negativer Nachrichten, die sich auf die Markteinführung von Leqembi und die Einstellung der Entwicklung eines anderen AD-Medikaments bezogen. Weiterhin ist Biogen Teil einer Sammelklage, die dem Unternehmen Untreue im Management und Verletzungen in der Unternehmensführung vorwirft. Auch gegenüber der amerikanischen Börsenaufsicht SEC und der Justiz musste Biogen Informationen zu ihren Geschäftsoperationen in verschiedenen Ländern offenlegen. Die genauen Zukunftsaussichten für das Unternehmen sind ungewiss, aber die aktuellen Ereignisse signalisieren sowohl Fortschritt als auch Schwierigkeiten, die auf dem Markt sorgfältig beobachtet werden müssen.

