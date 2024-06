Walmart, eines der weltweit größten Einzelhandelsunternehmen, hat kürzlich gemischte Insideraktivitäten und Marktbeobachtungen verzeichnet. In mehreren Transaktionen verkauften hochrangige Führungskräfte Unternehmensaktien, jedoch erwarb keiner Aktien zurück. Die Verkäufe teilten sich, Ereignissen folgend, in vorher festgelegte Handelspläne ein, um den Insiderhandel auszuschließen. Parallel dazu erholte sich das Unternehmen erfolgreich von einer Kreditkartendiskrepanz mit einem großen Finanzdienstleister und erzielte eine Einigung in einem Preisfixierungsstreit mit einem US-Bundesstaat. Finanzanalysten blickten trotz der Verkäufe positiv auf die Aktie, wobei einige das Kursziel anhoben und Kaufempfehlungen aussprachen. Einschätzungen einer Plattform deuten darauf hin, dass die Aktie möglicherweise leicht überbewertet sei, jedoch unterstreicht die langjährige Dividendenzahlung die finanzielle Stabilität von Walmart. Die [...]

